Valutazioni in corso: Demme, Ghoulam e Mertens verso la convocazione

Si sta svuotando l’infermeria in casa Napoli. Ed è tempo di “valutazioni”. Gli impegni sono continui e dispendiosi, quindi il tecnico azzurro non disdegnerebbe il reinserimento di qualche elemento. Per tre fermi ai box, (Mertens, Ghoulam e Demme) già oggi, potrebbe scattare la convocazione in vista della gara interna contro il Cagliari. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Spalletti è pronto ad accogliere i tre “acquisti”, dovrà valutare oggi se convocarli per la sfida contro il Cagliari. Se Mertens non ce la farà per la sfida contro il Cagliari, Napoli-Spartak Mosca potrebbe rappresentare un’altra opportunità mentre Ghoulam, fuori dalla lista Uefa, ha soltanto il campionato e la Coppa Italia per aiutare la causa. Diego è pronto, può tornare contro il Cagliari. Spalletti non vede l’ora di ritrovarlo. Per Lobotka bisogna aspettare ancora qualche settimana, tornerà dopo la sosta e, per gestire al meglio il suo recupero, potrebbe anche non andare in Nazionale”