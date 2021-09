Il Cagliari si prepara in vista della sfida di domani sera alle ore 20,45 al “Maradona” contro il Napoli e per gli ex Mazzarri, Grassi e Pavoletti c’è la voglia di far bene. Il tecnico dei sardi ha diramato la lista dei convocati, ancora out Ceter e Faragò.

Fonte: twitter Cagliari