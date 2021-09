TimVision, il fantacalcio diventa un reality, con Fantacalcio Serie A Tim

Anche il fantacalcio diventa un reality, su TimVision con Fantacalcio Serie A Tim, il primo reality dedicato al calcio. Da ieri e ogni venerdì su TimVision scenderanno in campo otto fantallenatori d’eccezione per sfidarsi a colpi di formazione per tutta la durata del campionato in corso: Bernardo Corradi e Luigi Di Biagio, l’influencer Ludovica Pagani, il giornalista e produttore Malcom Pagani, Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport-Stadio, il telecronista Pierluigi Pardo, l’attore Riccardo Rossi e lo youtuber Ludovico Rossini si affronteranno in uno studio allestito come uno “Sport Bar in stile Las Vegas” per scoprire i risultati della Lega, stilare le classifiche, preparare le formazioni da mettere in campo, tenendo sempre a mente le condizioni di forma dei giocatori attraverso i dati forniti dalla App Fantacalcio Serie A TIM. Gli incontri settimanali in studio serviranno anche a parlare del campionato reale. Nel programma i fantallenatori daranno vita alla prima Lega TimVision una combinazione tra show, game e reality: spazio ai consigli di Oronzo Canà e anche ai “confessionali” dove gli otto coach condivideranno con il pubblico i segreti dietro le loro scelte tattiche ed esprimeranno commenti in libertà su concorrenti e protagonisti del calcio giocato. Il via con uno speciale episodio dedicato all’asta per comporre le rose e formare le squadre.

CdS