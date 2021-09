Spalletti – Conquistare Napoli non è “cosa” da tutti e per tutti

Napoli, quando ama, ama a tutto tondo. Lo si dice sempre mettendo in risalto la passione del popolo partenopeo. Che ciò sia vero, oppure no, esiste anche un’altra verità: non è facile farsi amare dai napoletani, o, per meglio dire, non è facile conquistare i napoletani. Oggi, La Gazzetta dello Sport ne scrive parlando di quanto stia riuscendo a fare Luciano Spalletti:

“In tre mesi ha saputo conquistarsi la passione dei napoletani, un sentimento che non è per tutti. Questione di simpatia, senz’altro. Ma incantare Napoli non è facile, per conquistarla c’è bisogno di farla sentire importante, di darle prestigio, soprattutto nelle competizioni dove non sempre è riuscita a prevalere. Ebbene, lui s’è voluto assumere la responsabilità di portare il Napoli lì dove soltanto Bianchi (1987) e Bigon (1990) sono riusciti in quasi 100 anni di storia: a conquistare lo scudetto”