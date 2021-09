SERIE A – Spezia-Milan 1-2, nel successo dei rossoneri c’è anche il marchio di Maldini Jr.

Allo stadio “Picco” di La Spezia, si è giocato il primo match della sesta giornata di campionato tra i padroni di casa liguri e il Milan. Nella prima frazione i ragazzi di Thiago Motta ci provano con Nzola che mette in risalto i riflessi di Maignan. I rossoneri giocano di rimessa con Theo Hernandez e Rebic. Quest’ultimo spreca di testa un azione su calcio d’angolo. Nel recupero lo Spezia spreca un clamoroso contropiede dove Maggiore e Nzola non calciano da pochi passi. Nella ripresa la squadra di Pioli passa, cross di Kalulu, colpo di testa di Daniel Maldini, per la felicità di papà Paolo in Tribuna. I rossoneri sfiorano il raddoppio con lo splendido tiro a giro di Leao. I liguri sprecano il pareggio con Maggiore che da pochi passi manda alto sopra la traversa. Il pari dei padroni di casa arriva con Verde e deviazione di Tonali. Il match però ha un sussulto nel finale con il nuovo vantaggio degli ospiti realizzato da Brahim Diaz. Milan al momento primo in classifica, in attesa dell’Inter e domani sera del Napoli.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolau, Bastoni; Sala (19′ st Ferrer), Bourabia, Maggiore (19′ st Verde); Antiste (19′ st Manaj), Nzola, Gyasi (34′ st Strelec). A disp.: Provedel, Zovko, Kiwior, Podgoreanu, Salcedo, Bertola. All.: Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (27′ st Calabria), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie (37′ st Diaz), Tonali; Saelemaekers, Maldini (14′ st Bennacer), Rebic (1′ st Leao); Giroud (1′ st Pellegri). A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Gabbia, Conti, Ballo-Touré, Castillejo. All.: Pioli

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 3′ st Maldini (M), 35′ st Verde (S), 41′ st Diaz (M)

Ammoniti: Nikolau (S), Maldini, Hernandez (M)

Classifica

Milan 16*

Napoli 15

Inter 13

Roma 12

Atalanta 10

Fiorentina 9

Lazio 8

Bologna 8

Torino 7

Udinese 7

Empoli 6

Juventus 5

Sampdoria 5

Sassuolo 4

Verona 4

Genoa 4

Spezia 4*

Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1

* Una partita in più

A cura di Alessandro Sacco