Retroscena Anguissa – Anche il Milan ci aveva provato

Frank Zambo Anguissa è diventato dalla prima gara un elemento fondamentale di questo Napoli che continua a vincere e convincere tutti. Sul centrocampista arrivato con un’operazione low coast, Calciomercato.com svela un retroscena.

“Anguissa porta equilibrio e regala forza al centrocampo, facendo giocare meglio anche i compagni di reparto. E pensare che è il prestito è costato solo 500 mila euro (con diritto di riscatto fissato a 15 milioni). Un’operazione low cost che rischia di spostare tanto da qui alla fine del campionato. Il Milan ci aveva provato nell’estate del 2020, con tanto di incontro in sede con gli agenti del centrocampista camerunese classe 95’. Anche nello scorso mese di agosto Massara era tornato a bussare alla porta del Fulham per capire la fattibilità dell’operazione. Ma nei piani rossoneri Zambo era l’alternativa a Bakayoko e tutti sappiamo com’è andata finire. Per la felicità di Spalletti che ha trovato il rinforzo ideale per la sua idea di calcio”.

