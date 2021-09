Dopo le recenti sconfitte contro Atalanta e il Napoli, la Juventus cercava un pronto riscatto e vince sul campo dell’Inter per 0-2 con le reti di Turco e Turrichia. L’Empoli passa per 1-2 sul campo del Torino dove decide la rete di Ekong. L’Atalanta in mattinata batte per 2-0 il Milan.

A cura di Alessandro Sacco