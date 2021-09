Napoli/Juventus, materia di studio per i futuri tecnici: spiega Ulivieri

«Da un lato – continua Ulivieri – avevamo una Juve che ha dovuto affrontare molti problemi ed un Napoli che ne ha avuti, ma sicuramente meno dei bianconeri. Spalletti ha potuto cambiare qualcosa in corsa, aveva gli strumenti per farlo. Dall’altro la Juve, aveva molti meno strumenti. È stato un match molto tattico, gestito bene da tutti e due gli allenatori. Abbiamo mostrato gli allenatori in panchina come cercano di prendere un vantaggio:Molta parte della lezione, poi, è stata incentrata sul tentativo di due allenatori nuovi di far assimilare i propri concetti ad un gruppo che gestiscono da poco».«Il Napoli, nonostante sia in testa alla classifica, è in costruzione. Così come la Juve, ma con più problemi nell’assimilare concetti nuovi. Tra l’altro, Spalletti non ha segreti: quando insegna ai nostri corsi non lascia segreti sul suo lavoro. Ed ha impartito subito un grande insegnamento al suo Napoli».«Tanti allenatori dicono: Dobbiamo imporre il nostro gioco. E questa è filosofia. Perché durante la partita c’è sempre quel quarto d’ora o quella mezz’ora in cui il gioco spetta agli avversari. Il Napoli sembra che non si meravigli più di quando il gioco spetta agli altri: ha capito che si tratta di un evento naturale, come è successo anche con la Sampdoria. Quando un allenatore insegna anche il pragmatismo del calcio, si vede. Con Luciano si vede: nel Napoli tutti ed undici in campo si occupano di questa questione».