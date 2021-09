Napoli/Cagliari: anche Distinti e Tribune verso l’esaurimento

Napoli capolista, Napoli reduce da un avvio stagione con il botto, Napoli che riporta, sempre rispettando le restrizioni Covid, i tifosi allo stadio. Il Maradona si va “riempiendo”. Infatti, prosegue e cresce la vendita dei biglietti per la gara Napoli/Cagliari che si disputerà domani 26 settembre 2021 alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Al momento, da Listicket, risulta esaurito l’anello superiore delle due Curve e restano poche migliaia di biglietti per Distinti e Tribune. La gara col Cagliari, ricordiamo, è tra quelle scelte per la possibilità di biglietto nominativo gratis agli Under 14 accompagnati. Per chi avesse intenzione di comprare un tagliando per recarsi allo stadio, ricordiamo i prezzi diffusi dalla SSCNapoli:

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 70,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00