Mister Luciano Spalletti? E’ riuscito ad incidere in ogni partita…

Finora, Mister Luciano Spalletti è riuscito ad incidere praticamente in ogni partita. Trovando i gol o un contributo determinante proprio dalla panchina. Per provare a cambiare l’inerzia nelle partite in salita. Col Venezia ha trovato il gol di Elmas, subentrato all’infortunato Zielinski. Ed altri subentri per gestire il risultato con l’uomo in meno. Contro il Genoa il gol-vittoria di Petagna. E l’ingresso di Ounas, lo “spaccapartite”. Contro la Juventus, di nuovo Ounas. Contro il Leicester, Matteo Politano a suggerire il pareggio di Osimhen. Idem, contro Udinese e Sampdoria. Ascoltare Spalletti, almeno sulla conferma del reparto d’attacco, s’è rivelata la miglior scelta da parte dei vertici del Club.

La Redazione