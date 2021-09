Marco Fassone, dirigente: De Laurentiis? E’ a Napoli da tempo…

A “Radio Goal”, Marco Fassone, ex dirigente anche del Napoli:

“Prima o poi Allegri troverà la quadra e la Juve lotterà per il titolo. De Laurentiis è a Napoli da tempo, ha dimostrato di essere lungimirante. S’è trovato a fare un cambio tecnico importante, la rosa è stata cambiata pochissimo perchè lui è un conservatore. Sta gestendo il tutto da presidente navigato. Napoli da scudetto? Può essere l’anno buono, ma non lo metterei in primissima fila. C’è un livellamento generale verso il basso nel nostro campionato e non è detto che non possa essere un anno positivo per il Napoli”.