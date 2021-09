Continuano le difficoltà in campionato per il Legia Varsavia. I polacchi cadono 3-2 in casa contro il Rakow Czestokowa nella 9ª giornata di Ekstraklasa. Ospiti avanti con Ivi su rigore al 29′ min, il Legia pareggia subito con Emreli, Tudor e ancora Ivi nella ripresa riportano avanti il Rakow al 53′ min e al 57′ min, inutile la rete di Kharatin per il Varsavia. Il Legia sprofonda al quintultimo posto in classifica a -2 punti dalla zona retrocessione