Iezzo: “Il Napoli non ha solo il bel gioco, ma anche la forza”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Questa squadra non ha solo il bel gioco ma anche la forza. Quella contro il Cagliari sarà una bella sfida, sia per il ritorno di Mazzarri sia perchè è sempre stata una partita difficile. Mazzarri è uno che cerca di trasmettere il suo carattere alla squadra, lavorando sulla testa dei calciatori. Credo che contro il Napoli opterà per la difesa a 3 per giocare a 5 in fase di non possesso. Cercherà di chiudere gli esterni. Vorrà togliere profondità. Tra prendere alto e basso il Napoli, preferisco stare basso. Lascio qualche rischio ma è necessario”.