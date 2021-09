Gare e date dove saranno impegnati gli azzurri della Coppa d’Africa

Con ogni tipo di rispetto dovuto nei confronti di Ounas, una delle più gradite sorprese di questo scintillante inizio di stagione azzurra, va da sé che a spaventare l’intero ambiente saranno le assenze di Koulibaly, cioè il totem della difesa e il Comandante in capo della squadra nominato da Spalletti; di Anguissa, la marcia in più di un centrocampo mai così produttivo ed equilibrato come da quando è arrivato Frank; e di Osimhen, il tornado Osi che semina scompiglio ogni volta che parte in quarta e che nell’ultima settimana, cioè dal giovedì di Leicester al giovedì di Marassi con la Samp, ha collezionato 5 gol in tre partite. Tutto chiaro? In un solo concetto, il signor Luciano dovrà ridisegnare l’asse centrale del suo Napoli. Il clou: cuore, muscoli, polmoni. Per la cronaca, nella fase a gironi il Camerun di Anguissa, grande anfitrione della competizione, aprirà i giochi il 9 gennaio con Burkina Faso e poi replicherà il 13 con l’Etiopia e il 17 con Capo Verde; il Senegal di Koulibaly, invece, si esibirà il 10 gennaio con lo Zimbabwe, il 14 con la Guinea e il 18 con Malawi; la Nigeria di Osimhen giocherà l’11 gennaio con l’Egitto, il 15 con il Sudan e il 19 con la Guinea-Bissau; e l’Algeria di Ounas sfiderà l’11 gennaio la Sierra Leone, il 16 la Guinea Equatoriale e il 20 la Costa d’Avorio.

Fonte: F. Mandarini (CdS)