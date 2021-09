Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è straripante nelle ultime gare, anzi dall’inizio di campionato. Il Napoli conta molto su di lui, e sui suoi gol, col gusto che ha preso per le doppiette. In attesa della prossima gara di domani contro il Cagliari, l’attaccante posta su Instagram delle foto con una frase per caricare squadra e tifosi, “Questa grandezza non può avere fretta”.