[Formazioni] Napoli/Cagliari, riposo precauzionale per Rrahamani. Mazzarri si affiderà ai calciatori d’esperienza

Domani sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli punterà alla sesta vittoria di fila, contro il Cagliari in cerca di punti per la salvezza. Per Spalletti buone notizie per Rrahamani, controllo ha dato esito negativo, ma probabilmente verrà fatto riposare, pronto Manolas. Per il resto la novità potrebbe essere Politano al posto di Lozano. In casa dei sardi invece si punterà sugli elementi di esperienza come Godin e Strootman. In attacco spazio al duo Joao Pedro e Pavoletti.

Fonte: Corriere dello Sport