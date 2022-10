DAZN rimborserà gli utenti di Samp/Napoli danneggiati nella visione. Come fare per ottenerlo, in cronaca

Giovedì pomeriggio, nel corso del primo tempo Sampdoria-Napoli, i primi 20/35 minuti, non sono stati visti dagli abbonati a Dazn. Tutto ciò ha scatenato l’ira degli abbonati che non hanno potuto assistere alla gara del “Luigi Ferraris”. Ieri è arrivato il comunicato da parte di Dazn che per un mese sarà gratis la visione delle gare, il tutto arriverà una mail. Nel frattempo si cercherà con la Lega calcio una soluzione per evitare che i prossimi mesi ci siano questi disguidi, con un dialogo semplice e trasparente.

Fonte: CdS