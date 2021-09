SSCN – Pazzesca statistica gol per Osimhen. “Let’s go Victorrrr!”

Ancora una doppietta per Victor Osimhen, ieri contro la Sampdoria, battuta dal Napoli per 4 gol a zero. Il profilo Twitter della SSCN, aggiorna i numeri dell’attaccante azzurro, sempre più goleador. “Numero 5 gol stagionali in tutte le competizioni per Victor Osimhen! Nella scorsa stagione la quinta rete del nigeriano era arrivata nel mese di aprile. Let’s go Victoooorrrrr “