Spalletti mette tutti d’accordo…più o meno: voti a confronto

Si vede la “sua mano”. Su questo, a prescindere dai voti, si è tutti d’accordo. Almeno, fino a questo momento, mister Spalletti ha messo tutti d’accordo e portato il Napoli in testa alla classifica. Dopo il poker che i suoi ragazzi hanno calato in quel di Genova contro la Samp, due quotidiani “sono in disaccordo” sul voto…Un voto che sale…

Il Mattino – 7 Con Zielinski in campo, ecco che azzarda accenni del suo primo amore, ovvero il 4-2-3-1 con virate poi al 4-3-3. La squadra soffre al principio, perde il possesso, fatica nel palleggio e difende con qualche sofferenza. D’Aversa lascia dei vuoti, il Napoli sfrutta le ripartenze e con Osimhen è una pacchia. Ospina è stellare e salva nel primo tempo poi gli azzurri entrano in controllo e dilagano come a Udine.

CdS 8 L’invenzione, stavolta, a Anguissa su Silva, praticamente a uomo. Poi è uno spettacolo che gli appartiene, per intero.