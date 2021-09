Schwoch: “Osimhen farà tanti gol, ma per diventare top player deve ancora migliorare”

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, ed opinionista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte. Tra le altre cose, si è soffermato su Victor Osimhen, attaccante del Napoli. “Osimhen? Giocatore particolare, io l’ho visto l’anno scorso per la prima volta in ritiro. Aveva certamente più problemi di adesso, deve lavorare ancora sull’aspetto tecnico ma è bravo a fare da collante e coordinare. Vicino alla porta fa meno bene, ieri quando ha avuto un paio di occasioni davanti ad Audero e ha sbagliato. Però dà profondità alla squadra e dà spazi anche ai centrocampisti. Farà tanti gol ma per diventare un top player deve ancora migliorare qualcosa sotto il piano tecnico, ho idea che Spalletti ci lavori tantissimo.