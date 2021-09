Samp/Napoli alla moviola – Serata tranquilla per l’arbitro Valeri

Facile gestione della gara per Valeri. L’arbitro di Roma vive una serata tranquilla.

Candreva si rammarica per l’annullamento al 28′ del secondo tempo del suo gol. Ma la decisione presa è ineccepibile, come confermato dalla sala VAR, per la posizione irregolare di Caputo che ha messo in mezzo all’area il pallone depositato poi in rete da Candreva. Bravo ad accorgersene subito il primo assistente Galetto. Positiva anche la gestione disciplinare della partita.

Sono giuste tutte e tre le ammonizioni comminate durante la gara.

Il primo cartellino giallo lo riceve al 28′ del primo tempo Damsgaard per uno sgambetto su Lozano che stava facendo partire un’azione importante. Nella ripresa arrivano i cartellini per Depaoli che da dietro interviene calciando Anguissa e al 42′ per Manolas che spintonando Damsgaard interrompe una azione in contropiede della Sampdoria.

Regolari i gol del Napoli: sul primo di Osimhen, Valeri e il suo assistente si sono accorti subito che il pallone respinto da Audero, aveva abbondantemente oltrepassato la linea di porta.

A cura di Dario Cervellati (CdS)