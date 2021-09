Roberto D’Aversa (all. Sampdoria): “Lo 0-4? Sconfitta decisa da episodi e azzurri più cinici”

La Sampdoria regge un tempo, poi cala alla distanza contro un Napoli che ha confermato quanto di buono visto nelle ultime partite. A fine partita le parole del tecnico dei liguri Roberto D’Aversa. “La sconfitta per 0-4 è eccessiva, se pensiamo che abbiamo fatto più possesso palla e nel primo tempo potevamo pareggiare. Le parate di Ospina e il gol di Fabian Ruiz, hanno fatto la differenza. In questo momento gli azzurri sono più cinici sotto porta e al tempo stesso in fiducia. Sul turnover dico che non ha inciso in queste partite, forse potrebbe accadere domenica”.

Fonte: Emmanuele Gerboni CdS