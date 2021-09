Le pagelle del CdS – Ospina salva nel momento del bisogno. Mario Rui cresce alla distanza

Il Napoli, per la seconda trasferta di fila, cala il poker, dopo Udine anche Genova contro la Sampdoria, confermando il primato in classifica in solitaria. A sbloccare la gara è Osimhen che su assist di Insigne batte Audero, nonostante che il portiere dei liguri tenti di salvare in extremis. I padroni di casa provano una reazione, ma Ospina si supera su Adrien Silva e su colpo di testa di Yoshida. Il raddoppio arriva su azione di Lozano, assist di Insigne e conclusione di prima intenzione di Fabian Ruiz. Nella ripresa ancora in gol Osimhen da pochi passi e poi il missile dentro l’area di rigore di Zielinski. Nel finale gli azzurri cercano la quinta rete ma manca la precisione al bomber nigeriano, Ounas e Mario Rui. Secondo le pagelle del CdS, devastante Anguissa e Insigne è un vero assist-man.

Spalletti (all.) 8 – L’invenzione, stavolta, a Anguissa su Silva, praticamente a uomo. Poi è uno spettacolo che gli appartiene, per intero.

Ospina 7 – C’è quando serve: vola all’incrocio alla sinistra su Silva, nell’angolo basso su Yoshida, poi con una specie di bagher risponde a Candreva.

Di Lorenzo 6 – Damsgaard gli dà noia ma gliene dà un po’ di più Lozano, che non lo sente mai quando va in sovrapposizione.

Rrahmani 6 – Un poco di Quagliarella, agevolmente sotto controllo, e poi l’infortunio.

Manolas (3’ st) 6 – Si ricandida e lo fa con ferocia.

Koulibaly 6,5 – Dipende, ovviamente, di chi attacca dalle sue parti, in genere Caputo, e però gli basta essere poco più che sufficiente.

Mario Rui 7 – Deve domare Candreva e lo fa pur nella sofferenza ma costringendolo ad accentrarsi. Nella ripresa, si scioglie e va quasi sino al gol.

Anguissa 7,5 – Spalletti gli consegna una catena per inchiodare Silva alle sbarre. Missione compiuta, andando ad arricchire le due fasi. Eh sì, è un uomo che sposta i valori anche quando scivola a sinistra come nella ripresa.

Fabian Ruiz 7,5 – Insegna calcio dalla sua cattedra specialissima. Poi, si spoglia dei propri panni, e manco fosse un chirurgo, sistema il sinistro sempre lì, nell’angolo lontano.

Zielinski 6,5 – Si vede che deve ritrovarsi e per farlo bisogna giocare: si scalda, s’ingrossa, s’esalta ed esulta.

Elmas (23’ st) 6 – Aiuta a rifiatare.

Lozano 7 – La spacca di nuovo, alla distanza, con un allungo che sul 2-0 costringe Augello a mettersi le mani nei capelli. Non si prende.

Ounas (36’ st) 6 – E si diverte un po’

Osimhen 8 – Lo scatto con cui divora Yoshida è da centometrista. Sbaglia e si rifà, perché senza segnare non riesce a vivere. Doppietta, cinque gol in tre partite e persino due errori clamorosi.

Petagna (36’ st) sv – Una presenza in più

Insigne 7 – Visto che ogni tanto bisogna delegare, altrimenti che gusto c’è, due assist intorno al sacrificio delle coperture.

Politano (23’ st) 6 – Un pizzico di freschezza e turnover in partita.

Fonte: A. Giordano (CdS)