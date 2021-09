L’attacco a Marassi? Sempre dai piedi del capitano le azioni gol

L’attacco azzurro ai voti de Il Mattino

7 Lozano

Quando parte mette in imbarazzo Damsgaard e Augello: Spalletti lo richiama spesso a sacrificarsi anche sul danese ed è diligente nel compito e nel modo con espleta le indicazioni: scherma bene il primo passaggio. C’è sempre lui nella ripresa, con assist e percussioni costanti. Punta e va.

7 Insigne

Osimhen deve ringraziarlo, ancora una volta: il capitano lo segue con lo sguardo. Il confronto con Bereszynski costringe il polacco a stare sempre molto basso ed il più delle volte vede l’azzurro uscire vincitore, come quando serve a Fabian l’assist per lo 0-2. Va su e giù senza badare a dove sta. Un cuore gigantesco.

7,5 Osimhen

Yoshida non può tenerlo, è implacabile quando va via. In avvio lo brucia ma Audero è graziato come lo è poi anche su altro disastro del difensore nella ripresa. Nel mezzo, però, come i pistoleri del far west colpisce per due volte ed è la doppietta che lo porta a quota cinque gol in una settimana di partite.