La difesa azzurra – Leopardo Ospina, KK non sbaglia un pallone

Sincronizzata. Così appare la difesa azzurra. Ottima la sintonia tra i centrali, anche per il fuorigioco, bene le fasce, tra galoppate e uscite pulite. Poi, quando sorge il problema, ci pensa Ospina. Il Mattino giudica così la prestazione dei difensori azzurri a Marassi:

7,5 Ospina

Due interventi importanti a metà frazione dopo il vantaggio uno su Silva e poi su un colpo di testa-killer di Yoshida si tramuta in una specie di leopardo. È sicuramente decisivo quando il Napoli è sull’1-0. Coraggioso anche nelle uscite, poi da un certo momento in poi potrebbero anche portargli delle trofie al pesto.

6,5 Di Lorenzo

Non ci sono grandi galoppate, ma un ottimo lavoro su Damsgaard che soprattutto per la prima mezzora non è insignificante. Preciso. Poi nella ripresa riecco i suoi cingoli e il Napoli se ne bea a lungo, scende che è un piacere e anche nei ripiegamenti c’è. Si accentra spesso, poche le concessioni ai suoi avversari.

6,5 Rrahmani

Nessuna sbavatura, in particolare su Caputo. Continua la sua crescita, Quagliarella fa fatica a liberarsi di lui. Ottimo il sincronismo con Koulibaly per guidare il fuorigioco, forse un po’ sbadato su un calcio d’angolo. Esce a inizio della ripresa sotto choc per una pallonata ma nulla di grave.

7,5 Koulibaly

Ancora perfetto, sia su Caputo sia su Quagliarella. Non sbaglia un pallone, sempre a tenere alta la linea, anche se là nel mezzo qualche sofferenza ogni tanto viene concessa. Va persino meglio quando entra Torregrossa, sfidarlo nel fisico è un azzardo: è ormai il più forte centrale che c’è in serie A. E non solo.

7 Mario Rui

Play-bis di un Napoli che ha bisogno della sua qualità tecnica per innescare Insigne ed uscire in modo pulito: non servono le sgroppate per determinare, ordinato su Candreva. Migliora ancora nel secondo tempo quando il morale della Samp finisce sottozero.