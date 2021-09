Gli azzurri hanno piantato 8 alberi a Marassi

Quattro lunedì a Udine e quattro ieri a Marassi. Totale: otto gol in quattro giorni. E mica soltanto questo: cinque vittorie in altrettante partite (terza volta nella storia); il primo posto in classifica con 15 punti, in beata solitudine; dieci uomini a segno finora; 14 gol realizzati (secondo attacco alle spalle dell’Inter) e 2 subiti (miglior difesa insieme con il Milan). Sono questi i numeri dello show del Napoli di Spalletti, una squadra che le statistiche spiegano bene ma non perfettamente: sono la personalità e anzi la padronanza e il dominio assoluto a tutto campo, a destare impressione vera. E poi la qualità in tutti i reparti e una condizione fisica tale da martellare e coprire il campo fino alla fine senza mai affannare. E a Marassi finisce in festa sotto la gradinata tinta d’azzurro, con Osi e Lorenzo a stappare champagne. Insigne sulle spalle di Osimhen: i gemelli diversi. F. Mandarini (CdS)