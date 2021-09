(Formazioni) Napoli/Cagliari, Due cambi per Spalletti. Ballottaggi in difesa e attacco per l’ex Mazzarri

Il Napoli, dopo il successo di Genova, contro la Sampdoria, si preparerà in vista della gara casalinga contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. Il tecnico di Certaldo Luciano Spalletti potrebbe attuare due cambi, Manolas in difesa e Politano come esterno destra. Da valutare anche Elmas in luogo di Zielinski. Per i sardi cambio di modulo, sarà 4-4-2, con Joao Pedro e Pavoletti di punta. Dal primo minuto anche Godin, Caceres e Strootman per dare più esperienza.

Fonte: CdS