Adani, ex calciatore: “Al Napoli nessuno gioca per se stesso”

Lele Adani, opinionista ed ex calciatore è intervenuto sulla Bobo Tv, ecco le sue parole: “Napoli e Juve sono all’opposto, in una funziona tutto ed in un’altra niente. Al Napoli nessuno gioca per se stesso, ogni gol è collettivo. Osimhen fa due gol in cui la tocca prima e poi la va a chiudere. La corsa la conosciamo, ma l’altro della partecipazione ce lo sta facendo vedere. Spalletti ha già trasformato il Napoli. Poi c’è Fabian che è già forte ma non l’abbiamo visto ancora dove può arrivare”.