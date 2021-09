SERIE A – Roma-Udinese 1-0, vittoria di misura per la squadra di Mourinho. Decide Abraham

Questa sera allo stadio Olimpico, si è giocata l’ultima gara della quinta giornata tra la Roma e l’Udinese. Entrambe reduci da sconfitte contro l’Hellas Verona e il Napoli. I padroni di casa partono subito forte, colpiscono due pali, con Mkitarhian e poi di testa con Zaniolo. La partita viene fatta dai giallorossi che passano in vantaggio, spunto di Calafiore e sotto porta non sbaglia Abraham. I friulani reagiscono e vanno vicini al gol con Pussetto che viene anticipato dal difensore di casa. Nella ripresa la squadra di Gotti alza i ritmi e sfiorano la rete in almeno tre occasioni. Prima con il diagonale di Udogie, a seguire Soppy e infine con Deulofeu. Nel finale la Roma resta in dieci per somma di ammonizione di Pellegrini che salterà il derby contro la Lazio. Mourinho ritrova il successo, anche se la prestazione soprattutto nel secondo tempo è stata non confortante. L’Udinese esce con il morale rinfrancato, ma zero punti in cascina.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori (69′ Smalling); Veretout, Cristante; Zaniolo (74′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (85′ Shomurodov). A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Smalling, Kumbulla, Darboe, Diawara, Bove, Tripi, Perez, Borja Mayoral All. José Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck (80′ Samardzic), Samir; Molina (62′ Beto), Pereyra, Walace, Makengo (85′ Arslan), Udogie (80′ Stryger-Larsen); Pussetto (62′ Soppy), Deulofeu. A disp.: Padelli, De Maio, Perez, Zeegelaar, Piana, , Jajalo, Forestieri All. Luca Gotti

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini

Assistenti: Ranghetti – Scatragli

Quarto Ufficiale: Miele

VAR: Chiffi

AVAR: Di Vuolo

Ammonizioni: Walace, Cristante, Calafiori, Pellegrini.

Espulsioni: Pellegrini.

A cura di Alessandro Sacco