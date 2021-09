Manolas non è un caso, ma va verso la terza panchina di fila

Spalletti lo conosce bene e sa che quello visto finora non è di certo il miglior Manolas. In realtà, da quando è a Napoli il greco ha alternato prestazioni di livello ad errori e distrazioni lontane da un difensore della sua classe e della sua esperienza. Oggi, in vista di Sampdoria Napoli, per lui potrebbe trattarsi di panchina. E sarebbe la terza consecutiva. L’idea di Spalletti, infatti, è quella di schierare ancora una volta titolare Rrahmani. Il motivo, stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è sì, l’errore con la Juventus, ma anche quelle diverse “pause” di rendimento evidenziate negli ultimi mesi.