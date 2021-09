Lo Spalletti 3.0 tra novità e i cinque cambi per sorprendere gli avversari

Prima della nuova avventura al Napoli, Spalletti si era fermato per due anni, dopo aver portato l’Inter in Champions League. La nuova esperienza sulla panchina azzurra ha scoperto la novità dei cinque cambi, ovvero cambiare in tempo reale la formazione inziale. Prima del Covid i cambi erano solo tre, quindi il tecnico di Certaldo si è adeguato. Quest’oggi contro la Sampdoria, nonostante l’aver giocato solo tre giorni fa a Udine, farà due soli cambi, Lozano e Zielinski, quindi solo pochi ritocchi per riconquistare la vetta in solitaria. Ci sono due obiettivi da raggiungere, segnare per la trentunesima gara di fila e vincere la quinta partita consecutiva in campionato. Lo Spalletti 3.0 ha voglia di modernizzarsi e rendere il suo Napoli al passo con i tempi, le novità del resto non possono nuocere a nessuno.

Fonte: Corriere dello Sport