LIVE SERIE A – Sampdoria-Napoli, formazioni ufficiali

I due capitani. Per la Sampdoria, maglia blucerchiata, Quagliarella. Per il Napoli, Lorenzo Insigne

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella (C). A disp.: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. All. Roberto D’Aversa.

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne (C) A disp. Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Zanoli, Elmas, Ounas, Petagna, Politano All. Spalletti

Arbitro: Valeri; Ass1: Galetto; Ass2: Rossi; IV: Volpi; VAR: Di Paolo; AVAR: Di Meo

16,45 – Secondo il twitter di Carlo Alvino, il tecnico del Napoli avrebbe sciolto la riserva sul difensore. Rrahamani giocherà al fianco di Koulibaly, con Manolas in panchina. Nel frattempo la Sampdoria giocherà con la maglia blucerchiata e scenderà in campo per Refugees

Questo pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio alle ore 18,30, la Sampdoria affronterà il Napoli per la quinta giornata di campionato. I liguri sono alla ricerca di conferme dopo il successo di Empoli, mentre gli azzurri per proseguire l’ottimo inizio di stagione. Out ancora gli infortunati: Ghoulam, Lobotka, Demme e Mertens. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

