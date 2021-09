L. Pavarese, dirigente: “Il calcio è cambiato con le 5 sostituzioni”

“Il Napoli è chiamato a confermare quanto di buono fatto fino a oggi, fermo restando che il Napoli anche quando ha preso gli schiaffi ha avuto grande considerazione dagli avversari e per loro. Io ho più paura di Napoli-Cagliari che di Sampdoria-Napoli, arriverò un Cagliari con il dente avvelenato e soprattutto Mazzarri che vuole sempre dimostrare qualcosa. Poi c’è un giocatore come Farias che ci ha sempre fatto penare.

A Radio Marte è intervenuto Luigi Pavarese , dirigente: “Il Napoli è chiamato a confermare quanto di buono fatto fino a oggi, fermo restando che il Napoli anche quando ha preso gli schiaffi ha avuto grande considerazione dagli avversari e per loro. Io ho più paura di Napoli-Cagliari che di Sampdoria-Napoli, arriverò un Cagliari con il dente avvelenato e soprattutto Mazzarri che vuole sempre dimostrare qualcosa. Poi c’è un giocatore come Farias che ci ha sempre fatto penare.

Meglio Politano o Lozano? Meglio Spalletti, che vive la quotidianità. Bello avere questi problemi. Il calcio è cambiato con le 5 sostituzioni, chi è subentrato è sempre entrato in campo con determinazione e voglia di fare determinanti. Al momento Spalletti ha in mano almeno 14 titolari. Deve gestirli con sapienza e intelligenza, tenendo tutti sulle spine. L’obiettivo della dirigenza è far sì che un allenatore non dorma per il turno precedente, assillato dalla possibilità di capire chi deve giocare”.