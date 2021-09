L. Marchetti, giornalista: “Sta mostrando una capacità di adattamento”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Il test per il Napoli non è solo per l’avversario, che comunque è in salute e sta prendendo confidenza con il nuovo allenatore e il nuovo sistema di gioco. D’Aversa sta mostrando una capacità di adattamento non comune, la Samp non gioca come il suo Parma, Caputo ha cambiato la manovra. Queste sono considerazioni secondarie, con tutto il rispetto per la Sampdoria. La sfida però è con sé stessi, riuscire a mantenere il ritmo in una sfida a distanza con le milanesi che si preannuncia affascinante. Ci sono elementi simili e chiari: la discontinuità con la linea tecnica insieme all’Inter, la possibilità di lavorare con lo stesso nucleo di persone con il Milan.”

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Fonte: Radio Marte