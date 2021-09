L. Marchetti, giornalista: “Piace a me e soprattutto piace a Spalletti”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Ounas? Piace a me e soprattutto piace a Spalletti. Magari ha avuto offerte per andare a giocare ma il tecnico per tanti motivi non ha voluto lasciarlo andare, credo gli dimostrerà con il minutaggio di essere contento. Va detto che la concorrenza a Napoli è fortissima. Terzino sinistro svincolato per il Napoli? Asamoah purtroppo ha grossi problemi fisici, se prendi uno svincolato lo rimetti a posto tra 2 mesi. A questo punto stringo i denti e arrivo a gennaio”.

Fonte: Radio Marte