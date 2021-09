Giudice Sportivo – Dopo l’Udinese, tocca al Verona: multa per i cori

Stessa colpa, stessa pena. Dopo l’Udinese, il Verona. Arriva il comunicato del Giudice Sportivo dopo le prime sette partite valide per la quinta giornata di Serie A. Stessa sanzione applicata a carico del club friulano al club scaligero. L’ Hellas Verona, infatti, multato con 10mila euro di multa perché i suoi sostenitori, durante la sfida contro la Salernitana, hanno intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. In merito a quanto accaduto in campo, invece, un turno di squalifica per l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, espulso durante la partita contro l’Inter e per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, espulso sul finire del match contro il Genoa. “Ha contestato con veemenza una decisione arbitrale”, si legge.