[Formazioni] Sampdoria/Napoli, D’Aversa recupera Thorsby. Due ballottaggi per Spalletti

Questo pomeriggio alle ore 18,30 allo stadio “Luigi Ferraris”, la Sampdoria affronterà il Napoli per la quinta giornata di campionato. I liguri allenati da D’Aversa potranno contare sul recupero a centrocampo di Thorsby, dopo la botta presa ad Empoli. Per il resto squadra offensiva con sugli esterni: Candreva e Damsgaard e in attacco Quagliarella a Caputo. Per mister Spalletti due i ballottaggi in difesa e sugli esterni d’attacco. Rrahamani e Lozano sembrano in vantaggio rispetto a Manolas e Politano. Per il resto quasi lo stesso 11 che ha vinto ad Udine e che vorrà confermarsi contro i blucerchiati.

Fonte: CdS