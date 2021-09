F. Corsi, pres. Empoli: “E’ una squadra fortissima. Sarà una partita equilibrata”

A Radio Marte è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: “Ieri hanno debuttato due giocatori del nostro settore giovanile, sono dei predestinati anche se non faccio il nome. Undici anni fa perdemmo la finale, Genoa-Empoli. Di quella finale lì, 20 hanno giocato in Serie A. C’era gente come Perin e altri giocatori importanti come Fabbrini.

Ieri vittoria importante, si veniva da due sconfitte consecutive, contro la Sampdoria non ci ha creduto molto e poi si è arresa. Il Napoli cosa deve fare contro la Samp? Il Napoli è una squadra fortissima e può giocare senza preoccuparsi come dobbiamo fare noi. Sono sicuro che sarà una bella partita e ci sarà equilibrio perché loro giocano molto stretti, accettano i duelli e vengono a prenderti alto. Io ovviamente sono più per il Napoli per tanti motivi, però sarà una gara difficile.”

§Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Fonte: Radio Marte