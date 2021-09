Ex infermeria Napoli – Stanno per tornare quattro moschettieri

Occhio, eh: stanno per tornare un belga, un tedesco, un algerino ed uno slovacco, non hanno nient’altro da imparare, né perderanno tempo per ambientarsi. Avranno bisogno di avvertire un attimo il profumo dell’erba, di ritrovare il campo: ma uno vede la porta e la sente, un altro ha dentro di sé il timer per scandire le giocate, poi c’è il venticello dell’Est che può spingere alle spalle in mezzo al campo e infine, infine!, c’è pure chi deve riprendersi quattro anni perduti. A. Giordano (CdS)