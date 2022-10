ESCLUSIVA – I. Palmieri (d.g. Pro calcio Napoli): “Le calciatrici napoletane? E’ giunto l’ora di puntare su di loro. Su Spalletti ecco cosa penso”

ragazzine sia la priorità maggiore . Vedremo man mano, ma io ho un idea precisa di come andranno le

cose nei prossimi anni”.

Nello staff del progetto anche due tue conoscenze come Schioppo e Catalano. Cosa potranno dare per le giovani napoletane del futuro? “ Per la verità tutti i coinvolti dal direttore Cavallino , ai mister Egizio, Batasciova, Schioppo, hanno lavorato con me nel femminile in passato , con risultati importanti e con tante ragazze cresciute in modo giusto e professionale. Purtroppo molte di queste ora giocano fuori regione in nome di un professionismo che non vedo se non nei proclami e sui social. Vedremo. La nostra “mission” è sempre stata quella di formare i 1 /3 ragazzi e le ragazze del nostro territorio con serietà, passione e professionalità. Negli anni in cui sono stato a Roma in FIGC ho contribuito non poco a far si che scendessero in campo le squadre maschili professionistiche. Il futuro è scritto. Da tempo, ecco che il prossimo anno avremo una grossa partnership che darà uno sbocco vero a chi avrà il potenziale per essere davvero professionista”.