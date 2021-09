DAZN – Spalletti: “Oggi abbiamo risolto la gara con giocate individuali”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a fine partita commenta il successo del Napoli contro la Samp a Marassi. Di Osimhen dice: “Lui si impegna a fare tutto, anche ad allenarsi di più, per questo è facile sorridere ad Osimhen. Oggi ottimo risultato, nonostante la Sampdoria nel primo tempo non ci abbia reso affatto la vita facile. Hanno fatto un bel possesso palla, noi siamo dovuti stare sul pezzo e soffrire. Osimhen va forte quindi bisogna dargli palla in verticale, soprattutto in gare come oggi dove gli avversari ti tolgono il palleggio. In una gara dove la Samp ha fatto bene, invece di andare alla ricerca delle cose difficili, abbiamo scelto di fare affidamento sulle qualità dei singoli, in primis servire così Osimhen. Una partita è un box che deve essere riempito di cose, e Anguissa ha forza e contrasto ed ha capito che questa squadra ha bisogno proprio di questo e si spende per darci una mano. Nel secondo tempo è stato a sinistra, ho deciso di mettere due mediani ed un trequarti, perchè altrimenti i centrocampisti si sarebbero dovuti abbassare e Fabian non riusciva a pressare…Il pubblico ha un coinvolgimento sentimentale incredibile per questi colori, ma questa è solo una squadra di calcio…Noi dobbiamo fare di più, perchè occorrono 80-85 punti per accedere alla Champions e c’è ancora molta strada da fare, da un’altra prospettiva mancano circa 70 punti…”