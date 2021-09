DAZN – Osimhen: “Spalletti mi spiega, si ferma con me a fine allenamento…”

E’ il mattatore della serata ed è un piacere vederlo sorridere. E’ così che Victor Osimhen si presenta ai microfoni DAZN a fine gara: “Sono molto felice per le mie prestazioni, ero dispiaciuto per quanto successo lo scorso anno, dall’ infortunio al Covid, per me era importante cominciare bene quest’anno. Di questo ringrazio anche Spalletti che mi ha dato fiducia, sono onorato di avere un’allenatore come lui. Dopo gli allenamenti lui si ferma con me, mi spiega le cos e per me davvero conta tanto, mi dà molto. Comunico molto con i miei compagni, sia in campo che in allenamento, così da stabilire i movimenti.”