DAZN, D’ Aversa: “Sconfitta eccessiva, gli episodi hanno fatto la differenza”

D’ Aversa, al termine della gara di Marassi, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta della Sampdoria: “La sconfitta, numericamente, mi sembra eccessiva, tenuto conto soprattutto di come la squadra ha giocato il primo tempo. Abbiamo anche tenuto bene il possesso palla e non è che contro il Napoli capita a tutti. Meritavamo qualcosa di più, ma contro una squadra così forte, al primo errore sei punito. La condizione fisica non conta, altrimenti non si sarebbe visto quel primo tempo, la differenza la fanno gli episodi, in questo caso Ospina che salva in un paio di occasioni e Fabian Ruiz che segna così da fuori area”