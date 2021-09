DAZN, boom di proteste durante Sampdoria-Napoli. Scuse e indennizzo per gli abbonati

Dall’inizio del campionato, DAZN ha spesso creato problemi agli abbonati durante la visione delle gare, con la nuova piattaforma in streaming. Ma stasera, durante Sampdoria-Napoli il boom delle proteste, dove molti addirittura sono riusciti a vedere solo verso i minuti finali del primo tempo. Il messaggio che compariva sullo schermo era questo, “Al momento c’è un problema nell’aprire DAZN. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi”. Moltissimi abbonati infuriati, hanno protestato sui social, minacciando di disdire l’abbonamento. Ma la società ha così risposto, scusandosi per i disagi creati. “Abbiamo riscontrato un problema sull’app. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo” .