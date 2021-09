D. Freccero, giornalista: “Le grandi squadre vanno prese alte”

A Radio Marte è intervenuto Dario Freccero, giornalista: “Caputo? In tutti i club ha dimostrato cinismo ed è nel segno della continuità. Sampdoria in palla, quadrata e galvanizzata dalla partita con l’Empoli, si conoscono a memoria, Quagliarella è sempre lui, la squadra ha le stesse caratteristiche. D’Aversa non ha voglia di sperimentare, forse l’unico dubbio è Thorsby che potrebbe lasciare il posto a Ekdal visto che non sempre si è allenato in settimana. Lui ha spiegato che le grandi squadre vanno prese alte, mi aspetto la stessa partita fatta con Milan e Inter, la gara contro quest’ultima ha molto confortato”.