Caputo: “Osimhen è una potenza, ma anche io e Quagliarella…”

Alle 18.30 sarà in campo a Marassi per “fare la sua parte”. Di fronte avrà il Napoli. L’attaccante della Sampdoria, Francesco Caputo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche del match di oggi contro gli azzurri: «Nessun dubbio, il Napoli è la prima forza del campionato. Ho visto in tv la gara di Udine, sulla carta è la squadra più in forma, la migliore. Perché sa cosa vuole e perché è quella che ha cambiato di meno. Ma noi siamo pronti». Poi aggiunge sui rispettivi attacchi: “Osimhen è una potenza, ma anche io e Quagliarella non siamo così male… E la Samp ha qualità. Quagliarella? L’intesa con Fabio può solo migliorare e l’età aiuta. Ho scelto la Sampdoria anche per lui. D’Aversa? Punta sull’equilibrio: ce la giochiamo. Mi voleva da tempo, ora sono felice di giocare per lui”.