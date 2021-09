CALCIO FEMMINILE – Croazia-Italia, buon ascolto degli spettatori su Rai 2

Il netto successo per 0-5 dell’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini contro la Croazia, in gol: Gama, doppietta di Giacinti, Girelli e Cernoia su rigore, ha dato conferma del valore delle azzurre. Fino ad ora 8 gol fatti e zero subiti. Il match trasmesso su Rai 2 è stato visto da 474 mila spettatori con uno share di 4,9%, 12 mila in più rispetto alla gara contro la Moldova giocata a Trieste.

Fonte: lfootball.com