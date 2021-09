“Botteghino” – L’ex Mazzarri e poi lo Spartak: tifosi già in fila

Oggi alle 18.30 si va in scena a Marassi con la Sampdoria, certo, ma sin dalle 12 il Napoli lancerà anche la prevendita della prossima partita di Europa League, in programma giovedì alle 18.45 al Maradona con lo Spartak Mosca e valida per la seconda giornata del Gruppo C. Il listino: Tribuna Posillipo 75 euro; Tribuna Nisida 60 euro; Tribuna Family adulto 10 euro, under 12 ridotto 5 euro; Distinti 40 euro; Curve A e B 25 euro. Per le prime quarantotto ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher (sul sito ufficiale del club azzurro tutte le info per usufruire della priorità). I tifosi, tra l’altro, potranno collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online, fino a un massimo di quattro tagliandi.



CAPIENZA. In virtù della normativa vigente, la capienza dello stadio è ridotta a 27mila spettatori e gli ingressi sono subordinati all’obbligatoria esibizione del Green Pass o di un tampone eseguito entro le quarantotto ore precedenti.

EX. Nel frattempo continua anche la prevendita della sfida di campionato con il Cagliari del grande ex Mazzarri, in calendario domenica alle 20.45 al Maradona: Tribuna Posillipo 90 euro; Tribuna Nisida 70 euro; Tribuna Family adulto 15 euro, under 12 ridotto 5 euro; Distinti 50 euro; Curve A e B 25 euro.

F. Mandarini (CdS)