Agostinelli su Spalletti: “E’ stata la più grande rivelazione del campionato”

Andrea Agostinelli, ex calciatore ed allenatore, parlando a Canale 8 dopo la vittoria del Napoli sulla Sampdoria, ha esaltato Spalletti. “Luciano Spalletti è stata la più grande rivelazione del campionato per quel che ha fatto finora. Se mi chiedi chi ha fatto quel che non mi aspettavo è il Napoli: cinque vittorie in A, non ho mai visto così il Napoli fuori casa in Europa. Spalletti si è dimostrato il numero uno”.