L’ex obiettivo del Napoli, James Rodriguez, ha lasciato l’Everton dopo una sola stagione e ha firmato per l’Al Rayyan, club qatariota per una cifra non specificata. Destinazione esotica per un calciatore di indiscussa qualità tecnica, ma negli anni troppo discontinuo; ecco il comunicato del club inglese:

